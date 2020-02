vedi letture

Milan, pronta l'offerta di rinnovo per Ibrahimovic: 7 milioni per la prossima stagione

Il Milan ha deciso: pronta l'offerta di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il club rossonero vuole proseguire con lo svedese e anche se senza la qualificazione in Champions League non scatterà il rinnovo automatico è pronto a formulare una nuova offerta allo svedese. La proposta sarà da 7 milioni di euro netti più bonus per la prossima stagione. A Ibrahimovic non dispiacerebbe poi diventare una sorta di riferimento per i dirigenti rossoneri nelle scelte di mercato, una sorta di formazione per quando chiuderà la sua carriera da calciatore.