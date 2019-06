Milan, prosegue la caccia al centrale difensivo

Fonte: Sportitalia

Un nuovo incontro per ribadirsi la reciproca volontà si proseguire nella trattativa. Il nuovo corso del Milan passa anche attraverso il monitoraggio delle situazioni più interessanti in chiave mercato, e certamente il profilo di Kabak rappresenta una opportunità a buon mercato. Il rendimento del difensore dello Stoccarda lo ha messo in evidenza come uno dei giocatori più ricercati nel ruolo, ed il summit che ha coinvolto i suoi rappresentati ha solidificato la posizione del Milan nella corsa al giocatore. Più complicata la pista Andersen in virtù della folta concorrenza e di un prezzo decisamente più elevato, aspetto che complica anche il possibile assalto al centrale del Liverpool Dejan Lovren, valutato dai Reds intorno ai 25 milioni di euro.