Milan, provino deciso per Tonali e Rebic. Dall'ex Brescia dipende il ruolo di Calhanoglu

vedi letture

Stefano Pioli confida di poter inserire i nomi di Tonali e Rebic nella lista dei convocati. Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, questa mattina ci sarà l'ultimo provino sul campo ed il conseguente responso Non c'è sicurezza di vederli al cento per cento, ma regna un certo ottimismo dopo l’allenamento di ieri. Se Tonali ce la farà, sarà risolto il problema più grande, ovvero chi affiancare a Krunic visto che Bennacer è out e Kessie è stato fermato dal giudice sportivo. Senza Tonali mister Pioli sarebbe costretto ad arretrare Calhanoglu, ma sulla trequarti verrebbe a mancare il faro tattico di questi mesi. Rebic, se il provino andrà bene, appare in ballottaggio con Brahim Diaz, anche se alla fine potrebbe riuscire a strappare una maglia da titolare.