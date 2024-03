Milan, Pulisic: "Non siamo felici, abbiamo concesso due gol con l'uomo in più"

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di MilanTv nel post partita di Milan-Slavia Praga, partita non convincente del Milan che ha però vinto 4-2 e ha un vantaggio in vista del ritorno. Ecco le sue impressioni: "Non siamo felici, abbiamo giocato con un uomo in più, concedere due gol non è bello, potevamo decisamente fare meglio".

Sulla sua partita: "Della mia performance sono contento, del gol ovviamente sono contento, vado a pressare e cerco di fare gol sfruttando l'uno contro uno. Voglio continuare a spingere e sfruttare questa stagione che per me è buona".

Una chiusura sul lavoro da svolgere settimana prossima: "Ora andremo a Praga per fare la nostra gara: loro spingeranno tanto ma noi non saremo da meno".