Il Corriere dello Sport fa il punto sulla difesa del Milan e spiega come una possibile accelerata per un nuovo acquisto possa arrivare dopo le prime discussioni dirigenziali con Marco Giampaolo.

I nomi in ballo - Kostas Manolas e Dejan Lovren sembrano i nomi più affascinanti, ma pure quelli più complicati: il greco della Roma ha una clausola da 36 milioni, il croato del Liverpool costa circa 20. Ma per entrambi la non presenza in Champions potrebbe rappresentare un freno. Il tecnico ex Samp potrebbe così spingere per Joachim Andersen, allenato quest'anno alla Samp. Ma in lista c'è pure Gianluca Mancini dell'Atalanta.