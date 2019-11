© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non ci sarebbe solo Ibrahimovic tra i potenziali attaccanti in arrivo a gennaio. Raiola ha proposto Kean, che però non convince per età e caratteristiche. Boban stima Mandzukic, che lascerà la Juventus a gennaio. Il giocatore però non è convinto dell'ipotesi rossonera e preferirebbe attendere di chiudere con il Man United, da tempo sulle sue tracce.