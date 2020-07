Milan-Rangnick, la ricostruzione della Bild: nove mesi di corteggiamento inutile

Nove mesi di trattative, un cambiamento che sembrava scontato e che invece, a sorpresa, non si è concretizzato. Ralf Rangnick non sarà il manager del Milan, che ha rinnovato il contratto di Stefano Pioli dopo i brillanti risultati ottenuti nell'ultimo mese. Ma come si è arrivati a questo incredibile epilogo? La Bild, autorevole quotidiano tedesco, prova a ripercorrere le tappe di una storia d'amore sbocciata a novembre e finita in modo improvviso.

- Il primo contatto tra il Milan e Rangnick c'è stato agli inizi di novembre, quando i rossoneri erano quattordicesimi in campionato e immersi nella "mediocrità". Il tedesco si è detto subito lusingato dall'interesse, attirato da un club storico.

- Rangnick comincia quindi a studiare l'italiano.

- Ad aprile, il Lipsia comincia a cercare un successore.

- Il 7 maggio, Rangnick conferma per la prima volta i contatti col Milan , proprio alla Bild: "Ho informato la Red Bull, ci sono stati contatti con il mio agente". L'accordo sembra già raggiunto, si discute solo di budget, staff e ruolo all'interno del club.

- L'11 maggio arriva la reazione stizzita di Paolo Maldini, che invita Rangnick a "ripassare il concetto di rispetto" .

- Qualche giorno dopo aumenta il malumore. Anche Zlatan Ibrahimovic mostra il proprio disappunto in un'intervista rilasciata a Sportweek: "Non conosco Rangnick, ma lui sicuramente conosce me" .

- Il Milan, nel frattempo, risale la china e dopo la sosta riparte alla grande: la squadra di Pioli non perde mai, e nella proprietà si insinua il dubbio : non sarebbe meglio continuare così?

- Si arriva così all'epilogo, andato in scena lunedì e ufficializzato il giorno dopo. Pioli resta al Milan. E Rangnick? Ha ancora un contratto come "Responsabile dello sport e dello sviluppo del calcio" fino al 2021 con il Lipsia, che gli aveva dato l'ok per trattare con i rossoneri. A questo punto, la domanda è: per quanto tempo, viste le circostanze, il Professore resterà in carica?