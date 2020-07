Milan, Rangnick sempre più lontano: per il dirigente vicino il rinnovo con Red Bull

L'approdo diRalf Rangnick in rossonero sembra saltato ancora prima di concretizzarsi: secondo quanto si scrive in Germania, confermato anche da Sky proprio mentre si sta giocando Sassuolo-Milan, il dirigente tedesco dovrebbe prolungare il proprio rapporto con la Red Bull dopo aver interrotto ogni negoziato con il Milan, che lo avrebbe accolto solo come dirigente e non come allenatore, vista l'intenzione di puntare ancora su Stefano Pioli.