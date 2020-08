Milan, Rangnick su Maldini: "La proprietà è contenta del rapporto fra risultati e investimenti?"

Ad alcune settimane di distanza dalla conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan prende la parola dalle colonne de La Gazzetta dello Sport Ralf Rangnick, il manager tedesco a cui il Diavolo aveva pensato di affidare il progetto di rilancio del club prima della "virata" su Pioli. Dopo il suo pensiero sulla conferma dell'ex tecnico della Fiorentina, Rangnick ha risposto anche alle prese di posizioni di Paolo Maldini e Zvonimir Boban: "Posso parlare di Maldini ex giocatore: è stato straordinario, una leggenda vera e propria. Ma non posso dire lo stesso da direttore sportivo: non lo conosco in questo ruolo. Da esterno ci si può chiedere se la proprietà è contenta dei risultati in rapporto al denaro investito negli ultimi anni. Io causa del divorzio tra Zvone e il Milan? Dovete chiedere a chi rappresenta il club".