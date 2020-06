Milan, Rangnick va convinto: manca ancora l'intesa su staff e budget per il mercato

Ralf Rangnick è il primissimo nome nella lista di Ivan Gazidis per la panchina del Milan della prossima stagione: il tedesco però per il momento non ha ancora firmato nulla perché deve essere ancora convinto. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che le parti devono trovare un'intesa su due questioni molto importanti, cioè lo staff e il budget per il mercato.

Si prepara la rivoluzione. A Casa Milan e a Milanello credono fortemente di poter raggiungere l'Europa League, anche perché fare una nuova rivoluzione - come si prevede - con un posto in una competizione europea sarebbe decisamente meglio, anche se è ovvio che l'Europa League ha un fascino inferiore rispetto alla Champions League. Nel frattempo, il lavoro di Gazidis per convincere Rangnick continua senza sosta: per l'ad milanista, il tedesco è l'uomo giusto per guidare il nuovo Milan.