Milan, retroscena Marcelino: primi contatti con Boban-Maldini dopo l'addio di Giampaolo

Il Corriere dello Sport, parlando della situazione della panchina del Milan, si sofferma anche sul nome di Marcelino, profilo che dalla Spagna indicano come caldo per la prossima stagione.

Il quotidiano svela un retroscena secondo cui, ad ottobre, Boban e Maldini avevano già avuto un primo contatto con l'ex allenatore del Valencia. Erano i giorni dell'addio di Marco Giampaolo e lo spagnolo (con Spalletti) sembrava uno dei candidati forti. La scelta della società, però, come tutti sanno finì poi su Stefano Pioli.