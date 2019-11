© foto di Federico De Luca

Retroscena dalla Francia relativo alla panchina del Milan. Nella lista dei possibili sostituti di Marco Giampaolo, oltre a Rudi Garcia e Laurent Blanc, c'era anche Claude Puel: France Football spiega che l'attuale tecnico del Saint-Étienne era una scelta caldeggiata da Ivan Gazidis, che conosceva bene Puel per averlo più volte affrontato in Premier League. Alla fine però è prevalsa la linea di Boban e Maldini, che hanno insistito per ingaggiare un allenatore italiano.