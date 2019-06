Milan, riprende la trattativa Sensi: c'è distanza tra richiesta e offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan continua a lavorare per Stefano Sensi. Ieri l'agente Giuseppe Riso era in sede mentre La Gazzetta dello Sport ricorda che l'affare per il centrocampista era già stato tracciato. I rossoneri devono ancora incassare i soldi per Locatelli: il credito che il Milan vanta è di dodici milioni (dieci da contratto e due per i bonus centrati), un ottimo sconto sul prezzo di Sensi. I club devono mettersi d’accordo sul resto, per il Milan l’offerta complessiva è di quindici milioni, mentre la richiesta del Sassuolo supera i venti.