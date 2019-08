© foto di Image Sport

Il Monaco sulle tracce di Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Sky, il club monegasco avrebbe fatto un tentativo per il centrocampista del Milan. Il club rossonero avrebbe rispedito l'offerta al mittente per due motivi: da una parte l'offerta del Monaco, ritenuta troppo bassa, dall'altra la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di trasferirsi nel Principato.