Antonee Robinson, giovane terzino di proprietà del Wigan, è il principale obiettivo del Milan per le corsie laterali. I rossoneri vogliono abbassare la richiesta economica del club inglese (10-12 milioni), ma c’è ottimismo. Le alternative, comunque, non mancano. Come riporta Tuttosport, sul taccuino di Maldini e Boban ci sono anche Cash del Nottingham Forest e Hickey dell’Hearts.