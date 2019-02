© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale del Milan Ricardo Rodriguez, intervistato da Rai Sport, ha parlato così in vista della prossima sfida di campionato con l'Atalanta: "Siamo contenti per questa vittoria, ora ci aspetta una partita difficile contro l'Atalanta. I nerazzurri giocano sempre bene in casa, sarà una gara intensa, ma noi vogliamo vincere".