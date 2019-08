Milan, Rodriguez: "E' tutto nuovo, ci serve tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'avvio di campionato incerto, il terzino del Milan Ricardo Rodriguez è convinto che ai rossoneri serva soltanto un po' di tempo per far ricredere tutti: “E' tutto nuovo, l'allenatore e alcuni giocatori: è chiaro che serve del tempo. Però abbiamo fatto un bel lavoro in queste settimane, oggi lo dobbiamo dimostrare”, ha concluso l'esterno ai microfoni di Dazn.