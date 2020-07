Milan, Rodriguez torna per ripartire. Tre club di Bundesliga su di lui

vedi letture

Conclusa l'avventura in prestito al PSV per Ricardo Rodriguez è arrivato il momento di tornare al Milan. Almeno per il momento. Stando a quanto riportato dalla BILD il terzino elvetico, con un passato al Wolfsburg, sarebbe finito nel mirino di tre club di Bundesliga: Hertha Berlino, Eintracht Francoforte ed Hoffenheim. Rodriguez (27) ha il contratto in scadenza con i rossoneri fino al giugno 2021.