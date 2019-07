© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi l'agente Lucci è stato avvistato a Milanello per un colloquio con la dirigenza rossonera. Il motivo? Si prova a piazzare Suso, che ora è in uscita dal Milan. Stando a quanto riferito da Tuttosport, lo spagnolo è al centro di una trattativa con la Roma, che ci ha provato (senza riscontro positivo) con un'offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel.

Prezzo e richiesta - All'interno di quest'affare il club rossonero ha fatto il nome di Nicolò Zaniolo per abbassare la parte in denaro, trovando però il muro del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Per Suso il Milan chiede 40 milioni di euro, ma come contropartita gradirebbe anche uno tra Schick e Under.