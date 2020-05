Milan, Romagnoli attende una chiamata per il rinnovo: ecco il piano di Gazidis

Alessio Romagnoli attende una chiamata per parlare del prolungamento di contratto attualmente in scadenza nel 2022. L'idea rossonera è quella di anticipare i tempi e di trattare il rinnovo entro Natale, anche per evitare che Raiola possa chiedere un ingaggio superiore rispetto ai 3,5 milioni percepiti fino a ora. Gazidis vorrebbe abbassare la parte fissa a 3 milioni per aumentare i bonus e permettere al centrale di sfondare l'attuale ingaggio. A riportarlo è Tuttosport.