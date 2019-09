Milan, Romagnoli: "Siamo con il mister fino alla morte"

Milan, dirigenti più responsabili di Giampaolo. E' più l'Inter di Marotta che di Conte. Bravo Commisso, in due mesi ha capito tutto. Sogliano, uno spreco per la C. Tv di Lega: va fatta e Cairo cambia sponda

L'inquadratura stretta su Giampaolo, sul 3-0 Fiorentina a San Siro, provoca tristezza. Anche se non sei tifoso milanista, anche se non stimi Giampaolo come professionista. La verità è che Giampaolo non è un allenatore da grande squadra; lo diciamo da anni. A Coverciano fa grandi lezioni...