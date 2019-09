Milan, rosa ok: un'alternativa per ruolo, Giampaolo può lavorare sereno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato estivo ha consegnato nelle mani di Marco Giampaolo una rosa composta da 25 giocatori. Un buon numero, per una squadra che non dovrà disputare le coppe europee; per adesso non sembrano esserci gerarchie definite, perché l'ex tecnico della Sampdoria distribuisce le maglie da titolare in base allo stato di forma dei suoi giocatori e a come recepiscono i dettami di gioco. L'obiettivo gestionale, riporta La Gazzetta dello Sport, è stato quindi raggiunto: avere un'alternativa per ogni ruolo. Oltre ai tre portieri, ci sono dieci coppie, più il jolly Borini e il promettente Gabbia. Al momento, secondo la rosea, le scelte migliori sono le seguenti: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Paquetà, Suso, Rebic, Piatek.