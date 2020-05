Milan, rotta Florentino: si lavora da gennaio. Il Benfica apre a nuove soluzioni

Dal Portogallo si fa sempre più insistente la dinamica di mercato che vorrebbe il Milan forte sul profilo di Florentino Luis. Una pista che i rossoneri hanno intrapreso lo scorso gennaio e che minaccia di tornare più che mai attuale nella prossima sessione di mercato in virtù dell’apertura fornita dal Benfica rispetto alla possibilità che il centrocampista possa partire anche in prestito, condizionato da un riscatto già fissato. La carta che il Milan intende giocarsi in uscita, come noto, è legata al profilo di Paqueta: il centrocampista brasiliano è in uscita, ed oltre alle piste italiane che potrebbero tornare d’attualità come Fiorentina e Roma, è stato associato con forza proprio al club lusitano. I riscontri ci sono, i contatti proseguono, il Milan spinge per Florentino.