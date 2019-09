Milan, Scaroni: "Affezionatissimi a San Siro ma ha fatto il suo tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Politecnico di Milano, dove si sta tenendo la presentazione dei due progetti in lizza per la realizzazione del nuovo impianto dedicato ai due club della città: "Siamo affezionatissimi a San Siro ma ha fatto il suo tempo. Per la città di Milano cogliere l'occasione di uno nuovo stadio è il modo per rinnovare una zona della città che si anima solo in occasione delle partite. Dobbiamo cogliere l'occasione a Milan per procedere sulla strada del nuovo, per un quartiere che vive 365 giorni l'anno".

