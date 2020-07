Milan, Scaroni: "Il lockdown ci è costato 30 milioni. Mercato? Decisioni rimandate ad agosto"

"I tifosi sognano ma se i nostri bilanci fanno acqua, non possiamo essere competitivi". Parla così Paolo Scaroni, presidente del Milan, al Corriere della Sera: "Il periodo del lockdown - prosegue il numero 1 rossonero commentando la ripresa del campionato - ci è costato circa 30 milioni, tra mancati incassi da stadio e qualche entrata in meno dagli sponsor. Abbiamo dovuto posticipare molte decisioni, di mercato e non solo: le prenderemo ad agosto".

I bilanci del Milan erano già in sofferenza prima. Come si sopravvive? "Come in tutti i business, ci vogliono proprietà solide. Certo guardiamo con rammarico ai conti ma con Elliott non è in pregiudizio il futuro del Milan, altri sono più in difficoltà. Con il Financial fairplay non c’è altra scelta: bisogna aumentare i ricavi".