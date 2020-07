Milan, se vuoi riscattare Kjaer devi fare in fretta: l'opzione scade il 15 luglio

vedi letture

Ottima prova ieri di Simon Kjaer al centro della retroguardia. Il difensore del Milan si sta rivelando un elemento molto importante sia per la compagine di Stefano Pioli in questo finale di campionato sia per Alessio Romagnoli. I rossoneri però dovranno fare in fretta se vorranno riscattare il danese, con la cifra fissata a 3,5 milioni di euro. L’opzione, riporta Milannews.it, scadrà il 15 luglio dopo di che il Siviglia, proprietario del cartellino che scadrà nel 2021, potrà accordarsi con qualsiasi altro club.