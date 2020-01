© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro al Milan di Piatek è sempre più incerto. Ma la cessione potrebbe concretizzarsi in estate. Perché i rossoneri non hanno intenzione di svendere e non lasceranno partire il pistolero per meno di 30 milioni di euro. Ieri l’agente del giocatore ha incontrato i dirigenti rossoneri a Casa Milan ma - come riporta La Gazzetta dello Sport - non si sono registrati passi avanti. Senza offerte adeguate, ogni discorso sul suo futuro sarà rimandato a giugno.