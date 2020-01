© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham ha riaperto il dialogo col Milan per Krzysztof Piatek. Oggi, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero stati infatti dei nuovi contatti tra le due società per provare a sbloccare la trattativa arenatasi qualche giorno fa. Il centravanti polacco è sempre più lontano dalla Serie A, ma per portarlo via da Milano servirà una formula che permetta al 'Diavolo' di rientrare dall'ingente investimento effettuato lo scorso gennaio.