Milan, si torna a pensare a Dani Olmo per il reparto avanzato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan non molla Dani Olmo. Secondo quanto riporta Tuttosport, i rossoneri pensano ancora al fantasista spagnolo in forza alla Dinamo Zagabria. Il classe 1998 è un talento che la dirigenza monitora infatti per il presente e per il futuro, ma per acquistarlo in questa sessione di mercato servirà prima lavorare molto sul fronte cessioni.