Milan, Simic al passo d'addio: lo aspetta l'Hajduk Spalato

© foto di PhotoViews

Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, Stefan Simic, che ha un contratto in scadenza nel 2020 ma ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Frosinone, è ad un passo dal trasferimento all'Hajduk Spalato, in Croazia. La proposta del club croato era una delle tre opzioni portate dall'agente alla società rossonera. Le firme del difensore centrale sul contratto potrebbero arrivare già nelle prossime ore.