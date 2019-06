Milan, sondaggi per Barella ma l'Inter resta in pole. PSG terzo incomodo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di centrocampisti di qualità ma anche di grande personalità. Negli ultimi giorni i vertici rossoneri hanno fatto un sondaggio per Nicolò Barella. Il pressing era stato portato avanti da Leonardo prima del suo addio, ma con Boban e Maldini al comando la questione torna di attualità. L'unica strada è quella di alzare la base dell'offerta, arrivando almeno a 40 milioni più bonus.

Vertice con l'Inter - I nerazzurri però sono tutt'altro che fuori dalla corsa e restano in pole per i frequenti contatti avuti negli ultimi giorni. E' imminente l'incontro tra il presidente dei sardi Giulini e l'amministratore delegato interista Marotta è imminente. Il club di Suning non enfatizza l'inserimento milanista, ma non ha neanche intenzione di sottovalutarlo e quindi è pronto ad accelerare per tentare di chiudere in anticipo.

Leo non molla - Intanto però, Leonardo è tornato al PSG e non ha intenzione di mollare il colpo per il centrocampista della Nazionale che segue da tempo. Ha promesso all'amico Giulini che appena sarà insediato ufficialmente, presenterà un'offerta da Parigi e questo potrebbe non far piacere a Marotta, che a causa di Leo, nel 2012 perse Verratti che pensava di avere in pugno per la Juventus e che alla fine scelse la Ligue 1 proprio perché il dirigente brasiliano non badò a spese per strapparlo alla concorrenza.