Milan-SPAL, i voti ai tecnici: Pioli si salva con Suso. Semplici senza idee

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Milan bruttino se la cava contro la SPAL grazie al gol di Suso. Abbastanza solidi i ferraresi in difesa, evanescenti davanti. Pioli invece pesca la carta giusta dal mazzo, in una gara risolta da una situazione da fermo.

STEFANO PIOLI 6 - Accetta l'invito del pubblico di provare una gara senza Suso, ma non è (solo) lo spagnolo il problema del Milan. Piatek sbaglia un gol semplice, Castillejo da pochi passi la manda sulla traversa. Ci sono gli episodi, poi il piglio: nel primo tempo molto male, nel secondo cambia e prende campo, indovinando la mossa giusta inserendo Suso, subissato dai fischi, finalmente in gol. Rimane un po' pochino...

LEONARDO SEMPLICI 5,5 - Il suo solito 3-5-2 tiene finché il Milan non spinge, anche se in quindici minuti dà tre possibilità di segnare agli avversari. Nel secondo tempo non riesce a tirare mai verso la porta, inserendo Paloschi solamente a otto minuti dalla fine: cambiare qualcosina in avanti per cercare di fare accadere (e dare freschezza) poteva essere fatto prima. Al di là di una rosa che appare un pelino striminzita per la A.