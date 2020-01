Milan-SPAL, le formazioni ufficiali: torna Piatek, esordio per Kjaer e Dabo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sesta sfida degli ottavi di Coppa Italia alle 18, quando il Milan affronterà la SPAL a San Siro: per la formazione di Pioli tante novità di formazione ma stesso modulo visto a Cagliari, il 4-4-2, con Ibrahimovic che resta in panchina e Piatek-Suso di punta. Ancora panchina per Suso, sulle corsie agiranno Castillejo e Bonaventura tra i rossoneri, con l'esordio di Kjaer dal primo minuto in difesa. Di fronte ci saranno Paloschi e Floccari, con Semplici che cambia diversi elementi rispetto all'undici tipo, con le novità assolute Dabo dal primo minuto, con Tunjov e Jankovic dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali della sfida

MILAN (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic.

A disposizione: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Ibrahimovic, Maldini, Leao, Suso.

Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic, Tunjov; Paloschi, Floccari.

A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Reca, Valoti, Zanchetta, Cuellar.

Allenatore: Semplici.