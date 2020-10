Milan-Sparta Praga 1-0 al 24'. Grinta e classe, Brahim Diaz apre le marcature

Milan in vantaggio al 24' sullo Sparta Praga con Brahim Diaz. Bravo lo spagnolo a rubar palla a Lischka, duettare con Ibrahimovic e ricevere subito dallo svedese. Il fantasista ha tempo di sistemarsi il pallone sul destro, superando un altro difensore ceco e a superare in rasoterra Heca. Terzo gol stagionale per il classe 1999, secondo in Europa League.