Milan-Spezia 0-0 al 45'. I rossoneri non sfondano, aquilotti pericolosi in ripartenza

vedi letture

Zero a zero fra Milan-Spezia. Ritmi bassi e poche occasioni da rete nei primi 45' a San Siro.

Gran turnover per Stefano Pioli dopo le fatiche di coppa: confermata in blocco solamente la difesa, mentre Tonali e Krunic prendono il posto di Bennacer e Kessié in mediana. Spazio dal 1' a Brahim Diaz, Saelemaekers torna nel suo ruolo naturale di esterno destro e si rivede titolare Leao. Riposa Calhanoglu, che parte dalla panchina così come Castillejo, fin qui deludente in queste prime uscite. La punta centrale sarà Colombo mentre il norvegese Hauge potrebbe entrare a partita in corso. Italiano cambia il portiere, con Rafael preferito a Zoet mentre in difesa Sala e Chabot prendono il posto di Ferrer e Ramos. A centrocampo gioca Pobega, di proprietà proprio del Milan. Confermato il tridente offensivo.

Poco meglio i rossoneri che si sono resi pericolosi con Leao e Colombo, entrambi comunque murati col portiere Rafael di fatto rimasto inoperoso. Rossoneri che rischiano l'autorete con un tocco sbagliato di Calabria sul quale ci deve mettere una pezza Donnarumma. Spezia che copre bene gli spazi e prova in ripartenza a rendersi pericoloso e in uno di essi Verde costringe il portiere rossonero all'intervento. Gli aquilotti tuttavia sono costretti a rinunciare a Galabinov. Il bulgaro accusa un problema muscolare e al 34' cede il posto a Piccoli.