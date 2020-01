© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Sky Sport Milan e Roma non avrebbero parlato solo di Under, ma anche di un difensore in uscita dal club giallorosso che potrebbe fare al caso dei rossoneri. Si tratta di Juan Jesus, classe ‘91, un calciatore che può giocare sia da centrale sia da terzino sinistro e che potrebbe arrivare in caso di addio di Rodriguez. Non si tratterebbe di un investimento onoreso per il club milanese visto che il brasiliano è in scadenza di contratto. Sul brasiliano c’è da registrare l’interesse della Fiorentina.