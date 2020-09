Milan, stasera il Bologna. Torna Rebic e Pioli vuole partire con il piede giusto

vedi letture

Il Milan ha rotto il ghiaccio giovedì scorso in Europa, dimostrando di avere ancora quella fame che ha contraddistinto la squadra nel finale dello scorso campionato, ma stasera c’è il battesimo in campionato. La prima ufficiale della nuova stagione è contro il Bologna: “Bisogna migliorare la posizione della passata stagione, ma è inutile pensare alle griglie”, ha spiegato Pioli in conferenza. “Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, siamo molto giovani ma possiamo migliorare". Sarà un Milan completo, che dovrà affrontare ancora delle emergenze (assenti Romagnoli, Leao e Conti) ma almeno potrà contare sul rientro dal primo minuto di Rebic: “Ante è un giocatore importantissimo per questa squadra, ha qualità, forza fisica e profondità. E' pronto per giocare ed è in buone condizioni", ha spiegato l’allenatore.

La formazione di stasera prevede l’utilizzo di Castillejo, Calhanoglu e Rebic dietro l’unica punta Ibrahimovic. E proprio il turco numero dieci è stato decisivo in Europa contro lo Shamrock Rovers: “Hakan sa stare bene in campo, sa leggere gli spazi liberi e la sua collaborazione con Ibra è importante. Nasce tutto dalla sua disponibilità, tanta qualità e generosità, Calhanoglu ha tutto per essere un punto di riferimento per la squadra”. Chi invece è fuori dal progetto tecnico è Paquetà, bocciato e in attesa di lasciare la squadra: “Ha qualche difficoltà sia per le posizioni che prendiamo in campo sia perchè ha caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato da qui alla fine". Un Pioli concentrato e che vorrebbe partire con il piede giusto in campionato: “Dobbiamo continuare a crescere e dimostrare di essere una squadra forte. I pronostici sono fatti spesso per essere smentiti, il Milan negli ultimi due campionati ha perso la prima e dobbiamo puntare a vincere".