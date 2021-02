Milan-Stella Rossa 1-1 al 70': Gobeljic da incubo. Spreca a porta vuota, poi si fa espellere

Stella Rossa in dieci uomini, come all'andata, per somma di ammonizioni ai danni di Marko Gobeljić. I campioni di Serbia giocheranno gli ultimi 20' in dieci uomini. Solamente qualche minuto prima erano stati vicinissimi al gol dell'1-2 e nella circostanza è stato miracoloso Donnarumma a parare un tiro da distanza ravvicinata da Sanogo, poi lo stesso Gobeljić a porta spalancata manda fuori.