Milan su Chiesa? Affare Rebic: rossoneri devono evitare l'incidente diplomatico con la Fiorentina

Il Milan tenterà di convincere la Fiorentina a cedere Federico Chiesa nel corso delle prossime tre settimane, ma per non rovinare i rapporti con il club viola dovrà risolvere la questione legata ad Ante Rebic, preso a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte ma su cui i viola vantavano il 50% sulla futura rivendita da parte del club tedesco. Le cifre dell'operazione tra i tedeschi e i rossoneri sono top secret, ma da parte dei viola, almeno per il momento non ci sono segni di nervosismo sotto questo aspetto. Se lo stesso Rebic non porterà soldi a Firenze il rischio è quello di arrivare all'incidente diplomatico ma il Milan ha tutto l'interesse a evitare rotture con la società toscana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.