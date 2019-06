Milan su Laborde, parla l'intermediario: "Costa 15 milioni di euro"

Gaëtan Laborde è finito nelle cronache di mercato del Milan. L’attaccante del Bordeaux, che il futuro ds rossonero Frederic Massara seguiva già ai tempi della Roma, è sul mercato e piace in Italia. Nelle scorse ore è stato accostato anche al Milan. Ai microfoni di Milannews.it ha parlato l'intermediario che ha il mandato per l’Italia, ovvero l’agente FIFA Francesco Miniero.

Che tipo di giocatore è Laborde?

“La sua posizione ideale è quella di seconda punta. Mancino naturale, anche se calcia bene con tutti e due i piedi. Ha già giocato come prima punta e come esterno alto in un attacco a tre”.

Dunque si troverebbe bene nel modulo di Giampaolo?

“Direi proprio di sì. Ha le qualità per giocare nel 4-3-1-2 di mister Giampaolo e potrebbe fare una bella coppia con Piatek”.

Quanto chiede il Bordeaux per il suo cartellino?

“La base per il cartellino è di 15 milioni, ma dipenderà molto anche dagli interessamenti concreti da parte delle società che hanno chiesto informazioni su di lui. Il club lo ha preso tra i 4 e i 5 milioni e potrebbe fare una grossa plusvalenza. Non credo che il Bordeaux farà muro”.