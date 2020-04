Milan, su Romagnoli c'è la Lazio: Raiola avrebbe contattato Tare e Lotito

Giorni di riflessione per Alessio Romagnoli. Dopo cinque anni passati in rossonero, con l'onore della fascia da capitano al braccio, il difensore ha mercato e nonostante l'intenzione del club rossonero di andare avanti nel matrimonio, potrebbe decidere anche di lasciare. Le prospettive del Milan erano diverse nel 2015, quando il giocatore arrivò dalla Roma. Ora le prospettive non esaltanti potrebbero portare il giocatore a prendere la decisione di cambiare aria.

La Lazio sullo sfondo - Intanto Mino Raiola, suo agente, non sta certamente con le mani in mano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il procuratore avrebbe contattato in maniera del tutto interlocutoria la Lazio, squadra per cui Romagnoli fa il tifo.