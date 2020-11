Milan su Szoboszlai, l'agente: "Lascerà presto Salisburgo, non è un segreto"

Dominik Szoboszlai è uno dei nomi del momento. Talento del Salisburgo che si sta mettendo in mostra a suo di prestazioni e gol capolavoro, l’ungherese è stato seguito in passato dal Napoli è oggi è obiettivo forte del Milan, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Calhanoglu. Questo il pensiero del suo agente, Matyas Esterhazy, al portale ungherese DIGI Sport: “Ogni volta che fa una bella partita le voci si intensificano, ma la nostra idea non cambia. Tutti questi feedback che arrivano dimostrano che siamo sulla strada giusta. Non so se partirà a gennaio o in estate, ma la cosa importante è che trovi un club in cui abbia buone possibilità di giocare e di proseguire nella sua crescita iniziata al Salisburgo. Non è un segreto il fatto che si stia avvicinando il momento di lasciare il campionato austriaco. Sta dimostrando ogni settimane di essere ad un grande livello, in campionato, in Champions o in Nazionale".