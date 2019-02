Milan-Suso, c'è distanza sul rinnovo: lo spagnolo vuole 5 mln l'anno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è ancora distanza in casa Milan per ciò che riguarda il rinnovo del contratto dell'esterno offensivo spagnolo Suso. Il calciatore ex Liverpool - scrive il 'Corriere dello Sport' - ha chiesto alla società un ritocco dell'ingaggio per arrivare a guadagnare circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan non vorrebbe andare oltre i quattro milioni a stagione, anche se ha l'urgenza di far sottoscrivere al calciatore un nuovo contratto per eliminare la clausola da 40 milioni di euro presente nell'attuale accordo.