Milan, Suso possibile partente: Giampaolo lo valuterà

Il Milan vuole rinforzare la rosa con acquisti mirati e di qualità. Per spendere, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, deve però prima riempire il portafoglio. L’unica strada sono le cessioni, così metterebbe soldi in cassa da poter reinvestire. Tra i possibili partenti ci sono Kessié (l’ivoriano ha mercato in Premier), Suso (Giampaolo vuole prima testarlo da trequartista) e Donnarumma (può garantire la più ricca plusvalenza possibile).