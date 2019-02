© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il grande successo per 1-3 contro l'Atalanta a Bergamo, il rossonero Suso ha esultato così sui social: “Serviva dare un segnale. E lo abbiamo fatto. Possiamo stare in alto. Dobbiamo stare in alto. Il traguardo è ancora distante, ma adesso si: la strada è quella giusta!”, ha concluso.