© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pomeriggio di ieri, dove non sono mancati alcuni attimi di tensione, Suso ha parlato con Boban e Maldini a Casa Milan chiedendo la cessione, ma il suo trasferimento non è affatto scontato, visto che il club rossonero vorrebbe 20 milioni di euro e offerte nel piatto in questo momento non ci sono. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a complicare ulteriormente le cose c'è anche il fatto che lo spagnolo, al momento, sia senza procuratore, visto che dopo aver chiuso con Alessandro Lucci non ha ancora definito i dettagli con Mino Raiola.

Le interessate - Su di lui ci sono alcune società, a partire da Siviglia, Valencia e Roma che restano vigili attendendo un apertura da parte del Milan alla cessione, magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto, dell'esterno che sta attraversando un momento molto complicato dal punto di vista delle prestazioni.