Milan, tanti soldi e pochi risultati: 467 milioni bruciati in 30 mesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Berlusconi, una montagna di soldi spesi e nessun risultato. È questo il bilancio, abbastanza pesante, che La Gazzetta dello Sport traccia dell'era recente del Milan. Sono 467, ricorda la rosea oggi in edicola, i milioni investiti dalle diverse gestioni succedutesi alla guida del Diavolo negli ultimi 30 mesi. Cioè, appunto, la cessione di Berlusconi a Li Yonghong, avvenuta ad aprile 2017.

240 milioni da Elliott. Il fondo, di fatto, ha investito poco più della metà del totale. Anche se il peso principale, commisurato alla singola stagione, è ancora quello della faraonica campagna acquisti dell'estate 2017, targata Fassone e Mirabelli: 228 milioni spesi per concludere al sesto posto in classifica. Numeri che si riflettono anche sul personale: ben sei gli allenatori cambiati in poco più di due anni. Due gli amministratori delegati. E, oltre ai soldi investiti, pesa anche il calo del settore commerciale: -30%. Per questo, adesso la società chiede cessioni remunerative, prima di procedere a nuovi acquisti.