Milan, Tatarusanu: "Non è facile giocare senza tifosi: spero che tornino presto allo stadio"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore del Milan, Ciprian Tatarusanu ha parlato anche della voglia di riavere il pubblico allo stadio: "Non è facile giocare una gara senza tifosi, in Francia ci sono già, circa 5000: non sono tanti però è un'altra sensazione, è sicuramente meglio di giocare senza. Spero che qui in Italia si possano riaprire le porte degli stadi, noi giochiamo anche per loro".