"Non so se sarò coinvolto nel nuovo progetto". Così Mauricio Pochettino, nonostante il rinnovo di contratto recente col Tottenham, ha lasciato aperte le porte a qualsiasi scenario futuro. E il tecnico dei londinesi piace in Italia: all'Inter , ma anche al Milan. Secondo quanto riferito da la Repubblica, infatti, l'allenatore argentino sarebbe caldeggiato dall'ad Ivan Gazidis in caso di separazione da Gattuso a fine stagione.