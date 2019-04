TMW - Inter, rebus panchina: Mou spinto da Zanetti, le cifre di un biennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti difficilmente continuerà sulla panchina dell'Inter anche per la prossima stagione. I nerazzurri hanno già praticamente optato per il cambio, con vari candidati che si stanno profilando all'orizzonte. Al momento il nome più semplice da raggiungere è José Mourinho, tecnico del Triplete, che è caldeggiato alla dirigenza da Javier Zanetti e Massimo Moratti.

BIENNALE DA 8 MILIONI - L'extrabudget che Suning ha approntato per il prossimo allenatore varrebbe pure per il tecnico portoghese che potrebbe abbassare le proprie richieste dopo anni ben oltre i 10 milioni a stagione. Mourinho sarebbe molto felice di tornare, la perplessità c'è, da parte di Marotta, che vorrebbe un profilo più gestibile e con meno credito nei confronti dell'ambiente.

CONTE SULLO SFONDO - A libro paga del Chelsea, con penali alte in ballo, il tecnico sta alla finestra, nonostante sia l'opzione preferita da Marotta, che lo ha già avuto alla Juventus. Tutte le big italiane lo stanno seguendo con attenzione, per ora non è convinto di accettare un club e, Juve a parte, non ha la certezza di giocare la Champions League. In più ci sarebbe Pochettino: condizionale d'obbligo per un rinnovo appena firmato, sarebbe la prima scelta di Zhang ma ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. A meno che il Tottenham non fallisca l'aggancio alla zona Champions: in quel caso qualcosa si potrebbe muovere.